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Закария — о своём дебюте в «Челси»: ушёл из «Ювентуса», чтобы играть, поэтому ждал шанса

Закария — о своём дебюте в «Челси»: ушёл из «Ювентуса», чтобы играть, поэтому ждал шанса
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Опорный полузащитник «Челси» Денис Закария поделился эмоциями от дебюта в составе лондонской команды в игре с загребским «Динамо» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Фанаты «Челси» фантастические. Я очень взволнован, очень счастлив, и для меня важно показать хорошую игру. Я ушёл из «Ювентуса», чтобы играть, поэтому терпеливо ждал своего шанса. Тренер сказал играть так, как мы играли на тренировках, и я сделал всё, что мог», — приводит слова Закарии издание TuttoJuve.

Эта игра стала для футболиста первой с момента перехода в стан лондонского клуба в начале сентября на самом флажке трансферного окна. Также швейцарский полузащитник забил победный гол своей команды в этом матче, благодаря чему «Челси» обыграл хорватов со счётом 2:1.

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