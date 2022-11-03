Александр Соболев: матч с «Зенитом» — не дерби, а обычная игра. С ЦСКА принципиальнее

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев сравнил важность матчей с ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом».
«Матч с ЦСКА принципиальнее игры с «Зенитом». Дерби ― самое главное. Это все скажут. «Зенит» ― просто матч. Его называют дерби двух столиц, но это не дерби, а обычная игра», — сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Напомним, «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 32 очка после 15 матчей. В первом круге красно-белые в очном матче уступили дома «Зениту» (1:2), а с ЦСКА сыграли вничью в гостях (2:2). С сине-бело-голубыми «Спартак» встретился в рамках Фонбет Кубка России на групповом этапе, в первой встрече одержав победу со счётом 3:0.
Полностью интервью с Александром Соболевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 3 ноября 2022
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