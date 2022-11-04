«Он много лет не давал мне советов». Джованни Симеоне — об отношениях со своим отцом Диего

Полузащитник «Наполи» Джованни Симеоне рассказал, как строится общение с его отцом Диего Симеоне, который является главным тренером мадридского «Атлетико».

«Он не давал мне советов вот уже несколько лет. Когда ваш папа работает тренером, вы должны понимать, что в первую очередь он мой отец. Всякий раз, когда мы общаемся, то неизбежно касаемся футбола, но он никогда не говорим мне, что делать, потому что всегда уважал моего внутреннего тренера. Он только следил за моими движениями и говорил, как важен язык тела.



Когда он видит мои выступления по телевизору, то говорит: «Видишь, здесь, по-моему, ты не очень хорошо поступил, потому что у тебя в голове какая-то другая мысль». Так мы и общаемся. Но он всегда позволял мне самому принимать решения, чтобы я становился лучше», — приводит слова Симеоне Сalciomercato.com.

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