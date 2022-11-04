Глава Ла Лиги: Пике в состоянии стать президентом «Барсы», если этого захотят сосьос

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал завершение карьеры защитником «Барселоны» Жераром Пике.



«Легендарный игрок для испанского футбола. Он всегда говорил, что его последним клубом будет «Барселона».



Сможет ли Жерар занять пост президента «Барсы»? Да, почему бы нет? Он несколько лет вёл дела за пределами поля. И он имеет опыт решений в сфере бизнеса. Жерар в состоянии [стать президентом], если сам захочет и этого захотят сосьос», – приводит слова Тебаса Marca.



Напомним, 35-летний защитник объявил о завершении карьеры. Свой последний матч в профессиональной карьере Пике проведёт в субботу, 5 ноября, в рамках испанской Примеры с «Альмерией». Встреча состоится на «Камп Ноу», начало — в 23:00 мск.

Пике приехал на матч на велосипеде: