Свинов: чем мне запомнился Ваноли? Агрессией на благо «Спартака»

22-летний вратарь «Спартака» Илья Свинов, выступающий на правах аренды в составе воронежского «Факела», поделился мнением об экс-наставнике красно-белых Паоло Ваноли.
«Чем мне запомнился Ваноли? Своей небольшой агрессией, которая направлена на благо команды. Он мог завестись и дать команде эмоций. Он был интересен в этом плане, как и все итальянцы. Вообще было классно поработать с иностранным штабом. При нём команда выиграла Кубок. Несмотря на то, что он на меня совсем не рассчитывал, не могу сказать про него что-то плохое. Это хороший человек и специалист», – приводит слова Свинова «РБ Спорт».
Свинов ещё не провёл ни одного официального матча за первую команду «Спартака». В текущем сезоне он принял участие в 12 играх «Факела» в РПЛ, в которых пропустил 21 гол. В трёх матчах Илья не пропустил – с «Уралом», «Локомотивом» и «Химками».
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