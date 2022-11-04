Соболев рассказал о переписке с Тедеско после того, как «Спартак» попал на «Лейпциг» в ЛЕ
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о переписке с бывшим главным тренером клуба Доменико Тедеско после того, как красно-белые попали на «РБ Лейпциг» в рамках 1/8 финала Лиги Европы в прошлом сезоне.
«Когда нам выпал «Ред Булл» в Лиге Европы, написал Тедеско: «Готовьтесь, мы едем». Он ответил: «Надеюсь, ты будешь в хорошей форме», — сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Напомним, 37-летний Тедеско работал в «Спартаке» с октября 2019 года по май 2021 года. Красно-белые под его руководством завоевали серебряные медали в сезоне-2020/2021. В декабре 2021 года немец возглавил «РБ Лейпциг», проработав в клубе Бундеслиги до сентября 2022 года.
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