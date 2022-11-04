Зобнин: Абаскаль комбинирует метод кнута и пряника

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о тренерском подходе наставника красно-белых Гильермо Абаскаля. По словам футболиста, испанский тренер комбинирует «метод кнута» и «метод пряника».
«Абаскаль учит «методом пряника», а не «методом кнута»? Не совсем так. Например, после матча с «Химками» у нас был очень долгий разбор игры – наверное, около часа теория была. И он нас по некоторым моментам… Использовал кнут, скажем так. Поэтому не могу сказать, что он всегда использует «метод пряника». Он комбинирует кнут и пряник», — сказал Зобнин в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».
Напомним, по итогам первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице. Команда Абаскаля набрала 32 очка в 15 матчах.
- 4 ноября 2022
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