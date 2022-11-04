Зобнин: РПЛ стала слабее, но «Спартак» не может вполноги обыгрывать «Торпедо» или «Химки»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о результатах красно-белых в сезоне-2022/2023. По словам футболиста, «Спартак» не может обыгрывать соперников вполноги, даже несмотря на падение общего уровня чемпионата России.
«Сейчас мы идём на втором месте. Я считаю, это пока что неплохо. При том составе, что у нас есть, тех возможностях и всём, что нас окружает. Если брать прошлый сезон, то мы выиграли Кубок России, но шли на десятом месте. Никого это не устраивало, и мы должны были что-то с этим делать.
Мы растём как команда. У нас молодые ребята. Может, где-то нестабильные, потому что молодые — но мы проводим достаточно хороший сезон. Даже учитывая то, что РПЛ у нас стала откровенно слабее, на нашем классе невозможно обыгрывать вполноги условные «Торпедо» или «Химки», — сказал Зобнин в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».
- 4 ноября 2022
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