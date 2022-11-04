Зайнутдинов подвёл итоги первого круга РПЛ для ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов подвёл итоги первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 для армейской команды. По словам футболиста, после первых удачных матчей в конце лета игра ЦСКА немного разладилась. Также Зайнутдинов назвал матчи первого круга, которые больше всего понравились ему в плане игры.

«Первые игры у нас очень хорошо получались, стабильно набирали очки, побеждали. Осенью чуть-чуть разладилось — в каждой игре создавали много моментов, но не всегда удавалось превратить их в голы. Я бы даже сказал, что немного пропала уверенность в работе с мячом, не всё получалось в завершающей стадии. Ну и травмы тоже нас подкосили, выбыли почти все номинальные защитники.

Какой матч мне больше всего понравился в плане игры? Хорошая встреча была с «Краснодаром», когда победили 4:1. Мы показали всю свою мощь. Ну и дерби со «Спартаком», которое завершилось вничью (2:2). Очень хотелось победить, но, к сожалению, не получилось», — приводит слова Зайнутдинова официальный сайт ЦСКА.