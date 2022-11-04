Игрок молодёжного «Спартака» скандировал матерную кричалку после победы над ЦСКА

Сегодня, 4 ноября, состоялся матч 17-го тура Молодёжной футбольной лиги между столичными «Спартаком» и ЦСКА. Команды играли на домашнем поле красно-белых. Встреча завершилась со счётом 2:1.



После финального свистка полузащитник молодёжной команды «Спартака» Михаил Пилипенко подошёл к фанатской трибуне красно-белых, взял в руки мегафон и стал скандировать нецензурную кричалку.

«Мы сегодня [уделали] (в оригинале было использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата») коней», — скандировал игрок после окончания встречи. В текущем сезоне он провёл 14 игр, в которых забил два гола.

Благодаря этой победе «Спартак» набрал 36 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. ЦСКА с 33 очками располагается на четвёртой позиции.