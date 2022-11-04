Пау Торрес может перейти в «Астон Виллу». В нём заинтересован Эмери

Центральный защитник «Вильярреала» Пау Торрес может перейти в «Астон Виллу», сообщает Football Insider.

В переходе испанского защитника заинтересован новый главный тренер команды из Бирмингема Унаи Эмери, который перешёл в английский клуб именно из «Вильярреала». По информации источника, испанский наставник уже сообщил о своих трансферных планах руководству «Астон Виллы», и Пау Торрес является приоритетной целью на приобретение.

Контракт Торреса с «Вильярреалом» включает отступные € 55 млн, однако «Астон Вилла» хочет снизить цену приблизительно до € 40 млн. Ранее сообщалось об интересе ряда английских топ-клубов к защитнику сборной Испании, среди которых назывались «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

25-летний Торрес сыграл в 15 матчах за «Вильярреал» в текущем сезоне, в которых не набрал ни одного результативного балла. В составе испанского клуба защитник выиграл Лигу Европы в 2021 году.

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