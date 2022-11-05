Маркус Баббель назвал альтернативу травмированному Вернеру в атаке сборной Германии на ЧМ

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Маркус Баббель поделился мнением о том, на кого в ходе чемпионата мира сделает ставку в нападении главный тренер национальной команды Ханс-Дитер Флик после травмы Тимо Вернера, который пропустит мундиаль из-за травмы.



«Конечно, Вернеру сейчас очень обидно. В атаке у сборной Германии самая большая неопределённость. Да, у нас есть хорошие нападающие, но у нас нет форвардов мирового уровня, скажем, таких, как Мирослав Клозе, который всегда был на больших турнирах.



Думаю, альтернатива Вернеру для Ханси Флика теперь – Кай Хаверц или Томас Мюллер. Также девятку может сыграть Серж Гнабри. Но я бы предпочёл в атаке Хаверца, поскольку видел его в этой роли в «Челси», и мне очень поноравилось. Он привносит в игру многое, он технически хорош, к тому же силён в воздухе. И Кай прибавил физически благодаря АПЛ. Так что думаю, что Хаверц – решение номер один для Флика.



Мукоко? Он отлично развивается в дортмундской «Боруссии». Мы могли бы представить себе выход Мукоко, и если он хорошо проявит себя в тренировочной работе, то может и получить шанс. Однако, исходя из профиля игрока, он явно отличается от предпочитаемых ранее вариантов», – приводит слова Баббеля Sky Sport.

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