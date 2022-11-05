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«Барселона» может потратить освободившиеся деньги от Пике на приобретение Бернарду Силвы

«Барселона» может потратить освободившиеся деньги от Пике на приобретение Бернарду Силвы
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В «Барселоне» вновь вернулись к кандидатуре 28-летнего португальского атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силве. Об этом сообщает Sport.es.

Как отмечает источник, в руководстве «Барселоны» начали вновь обдумывать идею с приглашением Силвы после того, как стало известно, что в эти выходные свой последний матч за клуб проведёт 35-летний испанский защитник Жерар Пике. В клубе рассчитывают, что благодаря тому, что сине-гранатовые сэкономят на зарплате Пике, они смогут предложить достойные условия по контракту Бернардо Силве.

При этом, остаётся неясным, согласится ли отпустить важного игрока стартового состава сам «Манчестер Сити».

Напомним, в нынешнем сезоне Бернарду Силва принял участие в 19 встречах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Его контракт с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в € 80 млн.

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