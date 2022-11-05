Вратарь «Зенита» Кержаков высказался о предстоящем матче с «Ахматом»

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». В первом круге команды сыграли в Грозном вничью — 0:0.

«Не думаю, что будет желание прямо мстить за потерю очков. Но мы играем дома, при своей публике. Естественно, хочется ее порадовать. Вопрос скорее в том, чтобы не дать слабину в голове, не потерять настроя. Потому что как раз все соперники на нас настраиваются по-особому», — приводит слова Михаила Кержакова официальный сайт «Зенита».



«Зенит» будет принимать «Ахмат» сегодня, 5 ноября. Начало матча — в 16:30 мск.



Сине-бело-голубые находятся на первом месте в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 39 очков. Ближайший преследователь — «Спартак» (32).