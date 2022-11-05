Нигматуллин: «Сочи» с «Зенитом» выглядел беззубо. Боюсь, со «Спартаком» будет то же самое

Бывший вратарь Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак».

«В нынешнем сезоне «Спартак» радует своих поклонников. С «Сочи» же двоякая ситуация — это раненый зверь, но он опасен, потому что только что ушёл главный тренер. После этого команда может сильно преобразиться на один-два матча. Но не думаю, что так будет.



Поначалу багаж Федотова работал, но сейчас — нет. Особенно в матче с «Зенитом»: команда выглядела крайне слабо и беззубо. Боюсь, со «Спартаком» будет то же самое», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Матч 16-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» состоится сегодня, 5 ноября, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 14:00 мск.