Нигматуллин: «Сочи» с «Зенитом» выглядел беззубо. Боюсь, со «Спартаком» будет то же самое
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Бывший вратарь Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак».
«В нынешнем сезоне «Спартак» радует своих поклонников. С «Сочи» же двоякая ситуация — это раненый зверь, но он опасен, потому что только что ушёл главный тренер. После этого команда может сильно преобразиться на один-два матча. Но не думаю, что так будет.
Поначалу багаж Федотова работал, но сейчас — нет. Особенно в матче с «Зенитом»: команда выглядела крайне слабо и беззубо. Боюсь, со «Спартаком» будет то же самое», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Матч 16-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» состоится сегодня, 5 ноября, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 14:00 мск.
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