«Зенит» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30 мск
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Сегодня, 5 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге пройдёт матч 16-го тура Российской Премьер-лиги, в котором встретятся местный «Зенит» и грозненский «Ахмат». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. Главный судья матча — Павел Кукуян (Сочи).
Санкт-петербургская команда занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу сезона 2022/2023, набрав 39 очков после 15 сыгранных туров. «Зенит» опережает ближайших преследователей из московского «Спартака» на семь очков. Грозненский «Ахмат» расположился на седьмом месте, набрав 23 очка.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В матче первого круга, который состоялся в Грозном 6 августа, команды сыграли вничью, не забив ни одного гола (0:0).
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