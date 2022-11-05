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«Факел» — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30 мск

«Факел» — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30 мск
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Сегодня, 5 октября, состоится матч 16-го тура Российской Премьер-лиги между воронежским «Факелом» и «Краснодаром». Встреча пройдёт на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Начало матча запланировано на 16:30 мск. Главный судья матча — Василий Карасёв (Москва).

Воронежский «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу сезона-2022/2023. После 15 туров воронежцы набрали двенадцать очков. Команда Дмитрия Пятибратова не может выиграть в РПЛ на протяжении девяти матчей. Краснодарский клуб занимает шестую строчку в таблице, набрав 24 очка после первого круга чемпионата.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В матче первого круга, который проходил в Краснодаре, команды сыграли вничью со счётом 2:2.

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