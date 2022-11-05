«Зенит» — «Ахмат»: составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Ахмата» на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры «Зенит» — «Ахмат».
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Ловрен, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком.
«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Камилов, Олейников, Швец, Садулаев, Харин, Конате.
Санкт-петербургская команда занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу сезона 2022/2023, набрав 39 очков после 15 туров. «Зенит» опережает ближайших преследователей, московский «Спартак», на семь очков. Грозненский «Ахмат» расположился на седьмом месте, набрав 23 очка.
- 5 ноября 2022
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