«Факел» — «Краснодар»: составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Факела» и «Краснодара» на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Начало матча запланировано на 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Факел» — «Краснодар».
«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Магаль, Морозов, Акбашев, Альшин, Дмитриев, Квеквескири, Аппаев, Максимов.
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Ахметов, Кривцов, Баньяц, Кевин Ленини, Кордоба.
Воронежский «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу сезона-2022/2023. За 15 туров воронежцы набрали двенадцать очков. Команда Дмитрия Пятибратова не может выиграть в РПЛ на протяжении девяти матчей. Краснодарский клуб занимает шестую строчку в таблице, набрав 24 очка по итогам первого круга чемпионата.
- 5 ноября 2022
-
15:56
-
15:53
-
15:52
-
15:35
-
15:31
-
15:20
-
15:13
-
15:00
-
14:56
-
14:50
-
14:47
-
14:41
-
14:37
-
14:32
-
14:18
-
14:12
-
14:11
-
14:07
-
13:57
-
13:50
-
13:35
-
13:27
-
13:27
-
13:24
-
13:12
-
13:11
-
13:10
-
13:09
-
13:00
-
12:55
-
12:48
-
12:35
-
12:25
-
12:25
-
12:10