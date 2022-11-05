«Зенит» — «Ахмат»: Евгений Харин открыл счёт на первой минуте

В эти минуты проходит матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и грозненским «Ахматом». Команды встречаются на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Главный арбитр матча — Павел Кукуян (Сочи). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Полузащитник гостей Евгений Харин открыл счёт уже на первой минуте. Садулаев разогнал грозненскую контратаку правым краем, сделал передачу в штрафную, удар Камилова привёл к рикошету — мяч от ноги Караваева угодил в штангу. Харин, подобрав мяч во вратарской, добил его в ворота.

В первом круге чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков. Команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Перед матчем «Ахмат» располагался на седьмой строчке, заработав 23 очка после 15 проведённых встреч.