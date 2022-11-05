Георгий Мелкадзе: «Сочи» был ближе к победе, чем «Спартак». Нас можно поздравить
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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал результат матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:1).
«Если судить по последним играм, то нас можно поздравить с этим результатом. «Сочи» был ближе к победе, чем «Спартак».
Как настраивался на «Спартак»? Я уже устал от этих вопросов. Как всегда — настраивался на хорошую команду. Понятное дело, что настрой не как обычно. Хотелось бы забить, конечно», — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Спартак» набрал 33 очка и остался на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (22) находится на девятой строчке. В следующем туре красно-белые сыграют с «Локомотивом», а сочинцы встретятся с «Химками».
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