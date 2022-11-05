Мелкадзе заявил, что игроков «Сочи» попросили не комментировать отсутствие Гаранина

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе ответил на вопрос об отсутствии старшего тренера Вадима Гаранина на матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:1).



«Почему Гаранина не было на скамейке сегодня? Этот вопрос нужно задавать руководству клуба. Нас попросили это не комментировать — нужно сплотиться и до зимы отыграть оставшиеся матчи», — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее появилась информация, что принято решение, что Вадим Гаранин покинет клуб. Специалист не присутствовал на матче команды со «Спартаком». В «Сочи» сообщили, что Гаранин пропустил игру из-за проблем со здоровьем. Главным тренером сочинцев с начала сезона заявлен Александр Точилин.