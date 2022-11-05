Георгий Мелкадзе: первую часть сезона для «Сочи» оценю на 7 баллов из 10
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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» поделился мнением о выступлениях сочинской команды в первой части сезона.
«Первую часть сезона оценю на семь баллов из 10. Улучшать ситуацию можно исключительно своей игрой, больше никак. Возможно, в следующем году мы увидим «Сочи» не на девятом месте, а в первой пятёрке», — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Спартак» набрал 33 очка и остался на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Сочи» (22) находится на девятой строчке таблицы. В следующем туре чемпионата России красно-белые сыграют с «Локомотивом», а сочинская команда встретится с подмосковными «Химками».
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