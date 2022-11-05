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Роберто Карлос ответил Артуро Видалю, спевшему непристойную песню про мадридский «Реал»

Роберто Карлос ответил Артуро Видалю, спевшему непристойную песню про мадридский «Реал»
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Бывший защитник мадридского «Реала» Роберто Карлос прокомментировал песню, которую полузащитник «Фламенго» Артуро Видаль исполнил после победы своей команды в Кубке Либертадорес. 35-летний чилиец обещал «надрать зад» мадридскому «Реалу» в клубном чемпионате мира.

Сколько раз мой друг Артуро Видаль намекал на своё отношение к «Реалу», но сначала ему нужно подумать о полуфинале клубного чемпионата мира. Видаль давно ждал матч с Мадридом. Я сказал ему: «Артуро, успокойся, ты очень напряжён из-за «Реала», — сказал Карлос в эфире телеканала Benja.

Видаль поёт про то, как надерёт зад мадридскому «Реалу». Видеоролик:

Напомним, с 2018 по 2020 год Артуро Видаль был футболистом «Барселоны» — главного соперника «Реала».

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