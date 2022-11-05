Фред: Каземиро — один из лучших игроков «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред рассказал о деталях перехода бразильского хавбека Каземиро из мадридского «Реала» в стан «красных дьяволов» этим летом, а также поделился своим мнением о футболисте.

«Я узнал задолго до того, как оба клуба объявили об этом. За несколько месяцев до перехода мы уже разговаривали друг с другом, был приятный разговор. Каземиро спросил меня, как я здесь, и я всё ему подробно рассказал. Ему понравился проект, он подумал, что это будет здорово, поэтому решил присоединиться к нам. И, как я уже сказал, мы на правильном пути. Мы выигрываем в последних играх, мы уже победили некоторые из команд «большой шестёрки». Для меня удовольствие играть вместе с Каземиро. Он один из лучших игроков «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Фреда испанское издание Marca.

Каземиро отправляется на «Олд Траффорд»: