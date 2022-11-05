В «Пари НН» высказались о попадании защитника Агапова в расширенный состав сборной России
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Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов прокомментировал попадание защитника Ильи Агапова в расширенную заявку сборной России на предстоящие товарищеские матчи в ноябре.
«Агапова поздравили. Считаю, что выбор заслужен. Отчасти это некий аванс со стороны тренерского штаба сборной России, но Илья молодой и разумный парень, очень уверенный в себе. Он понимает, что нужно ещё доказать и заслужить. В дальнейшем, я уверен, что это будет полноценный игрок сборной России. Для всех это приятно, что молодой игрок, которого мы взяли из ФНЛ, показал себя и попал в сборную России», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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