«Барселона» — «Альмерия»: Роберт Левандовски промахнулся с пенальти на седьмой минуте

Сегодня, 5 ноября, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» проходит матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу. Играют «Барселона» и «Альмерия». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На седьмой минуте «Барселона» получила право на пенальти, который не реализовал Роберт Левандовски: мяч после удара польского нападающего попал в нижнюю часть штанги и отлетел за пределы поля. Напомним, Левандовски является лучшим бомбардиром турнира с 13 голами.

Перед этой встречей «Барселона» имела в своём активе 31 очко и занимала в турнирной таблице второе место, отставая от мадридского «Реала» на одно очко. У «Альмерии» 13 очков и 14-е место.



Напомним, эта игра станет для защитника «Барселоны» Жерара Пике последней на домашнем стадионе. Он завершает игровую карьеру.