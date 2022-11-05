«Барселона» — «Альмерия»: Роберт Левандовски промахнулся с пенальти на седьмой минуте

Сегодня, 5 ноября, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» проходит матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу. Играют «Барселона» и «Альмерия». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На седьмой минуте «Барселона» получила право на пенальти, который не реализовал Роберт Левандовски: мяч после удара польского нападающего попал в нижнюю часть штанги и отлетел за пределы поля. Напомним, Левандовски является лучшим бомбардиром турнира с 13 голами.
Перед этой встречей «Барселона» имела в своём активе 31 очко и занимала в турнирной таблице второе место, отставая от мадридского «Реала» на одно очко. У «Альмерии» 13 очков и 14-е место.
Напомним, эта игра станет для защитника «Барселоны» Жерара Пике последней на домашнем стадионе. Он завершает игровую карьеру.
- 5 ноября 2022
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