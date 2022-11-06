Гарри Реднапп: Мэддисон и Грилиш — два моих самых любимых полузащитника

Бывший наставник «Тоттенхэма» Гарри Реднапп поделился мнением об атакующих английских игроках, а также назвал фамилии своих самых любимых полузащитников Премьер-лиги.
«Мне как тренеру всегда нравились захватывающие, атакующие игроки, способные на неожиданности, футболисты с оттенком художника внутри. Вот почему я такой большой поклонник Джеймса Мэддисона. Он и Джек Грилиш — два моих любимых полузащитника. Но Мэддисона, в частности, мне особенно жаль.
Он хорошо играет в этом сезоне за «Лестер». Шесть забитых мячей в чемпионате говорят о том, что он по-прежнему нацелен на гол, а его стремление помочь своей команде впечатляет. В составе любой другой сборной такой игрок, как Мэддисон, без сомнений полетел бы в самолёте на чемпионат мира. Он умный игрок, но, к сожалению для него, сейчас таких много. Грилиш, Фил Фоден, Букайо Сака, Мэйсон Маунт — они все разные, но каждый из них способен прорвать оборону защищающихся команд», — написал Реднапп в своей колонке в The Sun.
В Англии вратарь отразил пенальти и трижды спас на добивании:
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