Хави – о последнем матче Пике за «Барселону»: это был исторический вечер для всех

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал тот факт, что защитник каталонцев Жерар Пике провёл свой последний матч в профессиональной карьере в поединке 13-го тура Примеры с «Альмерией» (2:0).

«Это был исторический вечер для всех, но особенно для Херарда. Он провел отличную игру, и мы хотели проводить его наилучшим образом. Я сказал ему, что он – легенда команды. Мы очень благодарны ему, – приводит слова Хави Marca.

35-летний Пике является воспитанником «Барселоны». Он играл за клуб до 2004 года, а затем перешёл в «Манчестер Юнайтед» и выступал за «Сарагосу». В стан сине-гранатовых защитник вернулся в 2008 году. Вместе с «Барселоной» Пике выиграл 28 трофеев и провёл за команду 616 матчей.

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