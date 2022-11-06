Источник: Точилин останется главным тренером «Сочи», если клуб не договорится с Николичем

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин сохранит свой пост лишь в крайнем случае — если клуб не сможет договориться о назначении с другими специалистами, в том числе с экс-наставником «Локомотива» Марко Николичем. Серб является главным претендентом на эту должность. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Ранее «Чемпионат» сообщил об увольнении Вадима Гаранина, который был главным тренером команды, но юридически не мог исполнять эти обязанности из-за отсутствия лицензии. Точилин, который уже ранее работал в «Сочи», был приглашён на вакантную позицию «официального» главного тренера.

Напомним, Гаранин, ранее тренировавший «Енисей», сменил в «Сочи» Владимира Федотова, который перебрался в ЦСКА. Однако «Сочи» в 16 матчах чемпионата России набрал 22 очка и занимает второе место.