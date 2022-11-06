Хави: «Барселона» разобралась, как доводить до ума атаки. Мы провели совершенный матч

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Альмерией» (2:0) в матче 13-го тура чемпионата Испании.

Матч с «Альмерией» был одним из самых совершенных, которые «Барселона» когда-либо играла. Мы разобрались, как доводить до ума атаки и ждали забитого гола.

Люди судят о Ферране Торресе лишь по его действиям у ворот, но я ценю его по ряду других вещей. Он сам создаёт себе пространство и моменты. В матче с «Альмерией» Ферран был хорош.

Левандовски не забил, но у нас есть футболисты, которые могут это сделать, — сказал Хави на пресс-конференции.

Видеообзор. «Барселона» — «Альмерия». Испанская Примера 2022/2023. 13-й тур:

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