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Оливье Жиру: не хочу сейчас думать о чемпионате мира

Оливье Жиру: не хочу сейчас думать о чемпионате мира
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Французский нападающий «Милана» Оливье Жиру высказался о возможном выступлении на предстоящем чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Возможность выступить на третьем чемпионате мира очень важна для меня. Хочу, чтобы мы защитили титул. У сборной Франции отличная команда, на которую возлагаются большие надежды, учитывая столь талантливый состав. Но сейчас я не хочу думать о чемпионате мира. Посмотрим, что будет, когда Дидье Дешам сообщит свой список игроков», — приводит слова Жиру AFP.

Напомним, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласит заявку национальной команды на ЧМ-2022 в Катаре 9 ноября. Мундиаль пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. На групповом этапе турнира сборная Франции сыграет с командами Австралии, Дании и Туниса.

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