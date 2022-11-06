Михаил Мудрик остаётся главной трансферной целью «Арсенала»

Лондонский «Арсенал» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Шахтёра» Михаила Мудрика. Звезда горняков является главной трансферной целью команды Микеля Артеты, «канониры» готовят предложение в размере € 50-60 млн. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
В минувшее трансферное окно Мудрик был близок к переходу в лондонский клуб и даже согласовал личные условия контракта с «Арсеналом», но «Шахтёр» отклонил предложение в размере € 30 млн.
Ранее в украинском клубе подтвердили, что Мудриком интересуются «Арсенал» и «Манчестер Сити».
Михаил Мудрик — воспитанник харьковского «Металлиста». Также он был в академии «Днепра», а с 2018 года играет в составе «Шахтёра». В нынешнем сезоне на его счету семь голов и семь результативных передач в 12 матчах чемпионата Украины и Лиги чемпионов.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 6 ноября 2022
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