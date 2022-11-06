Защитник «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Кристал Пэлас» на правах аренды

Крайний защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака в январское трансферное окно может перейти в «Кристал Пэлас» на правах аренды, сообщает Daily Mail.



По информации источника, футболист потерял доверие главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага. В текущем сезоне Ван-Биссака перестал попадать в состав «Юнайтед», так как португалец Диогу Дало ярко проявил себя на позиции правого защитника.



Сообщается, что единственный способ для «Кристал Пэлас» заполучить защитника — это аренда, а не полноценный трансфер.



Аарон Ван-Биссака является воспитанником команды из Лондона. В «Манчестер Юнайтед» игрок перешёл из «Кристал Пэлас» в 2019 году.



В текущем сезоне защитник провёл за «красных дьяволов» лишь одну игру, не отметившись результативными действиями.

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