В «Локомотиве» объяснили, почему Гильерме, Едвай, Изидор и Габриэл не сыграют с «Уралом»

Сегодня, 6 ноября, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбург состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Сыграют «Урал» и московский «Локомотив». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Ознакомиться со стартовыми составами вы можете здесь.

Отметим, что встречу с клубом из Екатеринбурга пропускают сразу четыре футболиста «Локомотива». Речь идёт о Маринато Гильерме, Тине Едвае, Вильсоне Изидоре и Педро Габриэле.

«Гильерме и Едвай пропустят предстоящую игру в результате незначительных повреждений, полученных в игре с ЦСКА. Изидор и Педро Габриэл тренируются в Москве по индивидуальной программе», — опубликовала пояснение пресс-служба «Локомотива» в своём телеграм-канале.