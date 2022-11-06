Миранчук — в стартовом составе «Торино» на матч Серии А с «Болоньей»

«Торино» объявил стартовый состав на матч 13-го тура итальянской Серии А с «Болоньей». Российский полузащитник Алексей Миранчук выйдет на поле с первых минут.

«Торино»: Милинкович-Савич, Схюрс, Буонджорно, Лукич, Пеллегри, Влашич, Синго, Лазаро, Риччи, Джиджи, Миранчук.

Матч 13-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Болонья» — «Торино» состоится сегодня, 6 ноября, на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье. Начало встречи — в 14:30 мск.

«Торино» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2022/2023. «Болонья» (13) располагается на 13-м месте в таблице Серии А. Лидером соревнований является «Наполи» (35). Действующий чемпион Италии — «Милан».