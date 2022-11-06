Миранчук — в стартовом составе «Торино» на матч Серии А с «Болоньей»
Поделиться
«Торино» объявил стартовый состав на матч 13-го тура итальянской Серии А с «Болоньей». Российский полузащитник Алексей Миранчук выйдет на поле с первых минут.
«Торино»: Милинкович-Савич, Схюрс, Буонджорно, Лукич, Пеллегри, Влашич, Синго, Лазаро, Риччи, Джиджи, Миранчук.
Матч 13-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Болонья» — «Торино» состоится сегодня, 6 ноября, на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье. Начало встречи — в 14:30 мск.
«Торино» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2022/2023. «Болонья» (13) располагается на 13-м месте в таблице Серии А. Лидером соревнований является «Наполи» (35). Действующий чемпион Италии — «Милан».
Комментарии
- 6 ноября 2022
-
14:50
-
14:42
-
14:40
-
14:30
-
14:30
-
14:23
-
14:15
-
14:10
-
14:01
-
14:00
-
13:52
-
13:50
-
13:30
-
13:23
-
13:20
-
13:19
-
13:08
-
13:02
-
12:58
-
12:45
-
12:43
-
12:29
-
12:11
-
12:10
-
12:03
-
12:00
-
11:49
-
11:47
-
11:41
-
11:36
-
11:16
-
11:11
-
11:05
-
11:01
-
10:52
Партнерский контент