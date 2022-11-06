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Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин прокомментировал победу в матче с «Торпедо»

Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин прокомментировал победу в матче с «Торпедо»
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу своих подопечных в матче 16-го тура РПЛ с московским «Торпедо». Напомним, встреча завершилась победой самарцев со счётом 2:0.

«Лёгкой победу назвать нельзя. В конце мы слишком успокоились, начали играть без мяча. В таких матчах контроль должен быть лучше, а простых потерь должно быть меньше. Тогда мы контролировали игру, не только обороняясь, но и играя с мячом.

Не было даже намёка, что при 0:2 «Торпедо» бросит играть. В концовке два момента могли закончиться двумя голами в наши ворота.

Ответ на вопрос, почему тот или иной игрок не забивает — самый сложный в футболе. Если бы можно было сказать, чтобы футболисты лучше забивали, подскажите мне. Работаем над этим. Пока реализация не на том уровне, на котором бы хотелось», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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