Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин прокомментировал победу в матче с «Торпедо»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу своих подопечных в матче 16-го тура РПЛ с московским «Торпедо». Напомним, встреча завершилась победой самарцев со счётом 2:0.
«Лёгкой победу назвать нельзя. В конце мы слишком успокоились, начали играть без мяча. В таких матчах контроль должен быть лучше, а простых потерь должно быть меньше. Тогда мы контролировали игру, не только обороняясь, но и играя с мячом.
Не было даже намёка, что при 0:2 «Торпедо» бросит играть. В концовке два момента могли закончиться двумя голами в наши ворота.
Ответ на вопрос, почему тот или иной игрок не забивает — самый сложный в футболе. Если бы можно было сказать, чтобы футболисты лучше забивали, подскажите мне. Работаем над этим. Пока реализация не на том уровне, на котором бы хотелось», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 6 ноября 2022
-
19:34
-
19:26
-
19:23
-
19:19
-
19:15
-
19:15
-
19:14
-
19:11
-
19:03
-
18:59
-
18:58
-
18:57
-
18:57
-
18:54
-
18:46
-
18:40
-
18:36
-
18:35
-
18:25
-
18:07
-
18:01
-
17:58
-
17:52
-
17:47
-
17:47
-
17:45
-
17:39
-
17:32
-
17:27
-
17:21
-
17:21
-
17:20
-
17:10
-
17:09
-
17:00