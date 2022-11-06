Полузащитник «Торпедо» Рязанцев: усталость от матчей? Мало играем. Можно ещё чаще
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Полузащитник московского «Торпедо» Александр Рязанцев ответил на вопрос об усталости.
«Нет ли усталости от множества матчей? Усталость есть от поражений. От игр нет усталости. Я считаю, что мы всё равно мало играем. Можно играть ещё чаще. У нас средний возраст не такой высокий в чемпионате, что позволяет играть. Тем более есть пять замен, что позволяет поддерживать очень высокую интенсивность. Не вижу в этом проблемы», — передаёт слова Рязанцева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Сегодня, 6 ноября, команда Андрея Талалаева в домашнем матче уступила самарским «Крыльям Советов» со счётом 0:2.
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