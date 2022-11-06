Полузащитник «Торпедо» Рязанцев: усталость от матчей? Мало играем. Можно ещё чаще

Полузащитник московского «Торпедо» Александр Рязанцев ответил на вопрос об усталости.



«Нет ли усталости от множества матчей? Усталость есть от поражений. От игр нет усталости. Я считаю, что мы всё равно мало играем. Можно играть ещё чаще. У нас средний возраст не такой высокий в чемпионате, что позволяет играть. Тем более есть пять замен, что позволяет поддерживать очень высокую интенсивность. Не вижу в этом проблемы», — передаёт слова Рязанцева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Сегодня, 6 ноября, команда Андрея Талалаева в домашнем матче уступила самарским «Крыльям Советов» со счётом 0:2.