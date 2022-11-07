Владислав Радимов: В «Торпедо» явно мастерства футболистов недостаточно

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Торпедо» и самарскими «Крыльями Советов». Игра завершилась победой команды из Самары со счётом 2:0.
«Самарцы на мопедах ездили, а игроки «Торпедо» пешком ходили. Они оказались не готовы к таким скоростям. Шесть очков за первый круг — явно мастерства футболистов недостаточно. Хоть какие тренерские идеи давай, но футболисты не могут воплотить их в жизнь», – приводит слова Радимова «Матч ТВ».
Для самарцев эта победа стала второй в РПЛ подряд. «Торпедо» потерпело четвёртое поражение кряду.
«Крылья Советов» набрали 20 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московское «Торпедо» (6) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (39).
- 7 ноября 2022
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