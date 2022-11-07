«Милан» продлит контракт с 36-летним Оливье Жиру

Нападающий «Милана» Оливье Жиру подпишет новый контракт с командой, по которому он продолжит выступления в Италии до лета 2024 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере». Действующее соглашение между сторонами истекает в конце сезона.

Жиру перешёл в «Милан» из «Челси» летом 2021 года. В первом же сезоне Оливье выиграл с командой чемпионат Италии, который не покорялся «Милану» 11 лет. В текущей кампании на счету Жиру участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.



Ранее появилась информация, что Жиру включён Дидье Дешамом в заявку сборной Франции на чемпионат мира в Катаре. Турнир пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

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