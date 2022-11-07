Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал о давлении со стороны Нидерландов
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Защитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Гленн Бейл рассказал о давлении, которое оказывалось на него из Нидерландов в связи с тем, что он играет в российском чемпионате.
«Самара для меня — это второй дом, я здесь уже полтора года. Моя жена живёт со мной, мне всё нравится. Люди очень добрые, есть хорошие рестораны, да и летом в Самаре прекрасно. В марте на меня оказывалось небольшое давление со стороны Нидерландов, но сейчас ничего такого нет», — приводит слова Бейла «РИА Новости Спорт».
27-летний нидерландский защитник стал игроком «Крыльев Советов» в августе 2021 года, перейдя из голландского «Эммена». За самарский клуб Бейл сыграл в 43 матчах, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.
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