Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал о давлении со стороны Нидерландов

Защитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Гленн Бейл рассказал о давлении, которое оказывалось на него из Нидерландов в связи с тем, что он играет в российском чемпионате.

«Самара для меня — это второй дом, я здесь уже полтора года. Моя жена живёт со мной, мне всё нравится. Люди очень добрые, есть хорошие рестораны, да и летом в Самаре прекрасно. В марте на меня оказывалось небольшое давление со стороны Нидерландов, но сейчас ничего такого нет», — приводит слова Бейла «РИА Новости Спорт».

27-летний нидерландский защитник стал игроком «Крыльев Советов» в августе 2021 года, перейдя из голландского «Эммена». За самарский клуб Бейл сыграл в 43 матчах, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.