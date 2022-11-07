В Воронеже, Краснодаре и Ростове-на-Дону продлили запрет на авиаперелёты до 15 ноября

Росавиация продлила запрет на полёты в 11 городов юга и центральной части России. Под ограничения попали аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова‑на‑Дону, Симферополя и Элисты. Новое ограничение на полёты действует до 3:45 мск 15 ноября 2022 года, информирует официальный сайт Росавиации.
Стоит отметить, что в Воронеже, Краснодаре и Ростове-на-Дону проводятся матчи Российской Премьер-Лиги. Домашние игры в этих городах проводят «Факел», «Краснодар» и «Ростов» соответственно. Таким образом, из-за ограничений на авиаперелёты гостевые команды вынуждены добираться до упомянутых городов на наземном транспорте.
Росавиация также рекомендует организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Подчёркивается, что все остальные аэропорты России продолжают работу в штатном режиме.
- 7 ноября 2022
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