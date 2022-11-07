Защитник ЦСКА Гаич: очень надеюсь получить вызов в сборную Сербии на ЧМ-2022 в Катаре
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Защитник ЦСКА Милан Гаич заявил о желании получить вызов в сборную Сербии на чемпионат мира — 2022 в Катаре.
«Очень надеюсь получить вызов в сборную Сербии на ЧМ-2022 в Катаре. Я стараюсь выкладываться по максимуму в каждой игре — очень сильно этого хочу. Если не попаду в список игроков, то просто так в Катар не поеду. Естественно, буду поддерживать Сербию, но смотреть буду уже по телевизору», — сказал Гаич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, 22-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет мундиаль. Ранее некоторые европейские сборные перестали вызывать в своё расположение футболистов, выступающих в России.
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