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Нкунку ждёт предложения «Реала». Сообщалось, что он прошёл медосмотр для «Челси»

Нкунку ждёт предложения «Реала». Сообщалось, что он прошёл медосмотр для «Челси»
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Полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку по итогам прошлого сезона не только стал лучшим футболистом Бундеслиги, но и начал вызывать активный интерес со стороны ведущих топ-клубов Европы. Больше всего писалось про интерес «Челси». Сообщалось, что 24-летний Нкунку летом 2022 года прошёл для синих медосмотр и перейдёт в команду через год. Однако сам воспитанник «ПСЖ» намерен дождаться предложения от мадридского «Реала». Об этом сообщает Caught Offside.

В нынешнем сезоне Кристофер Нкунку принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между полузащитником и «РБ Лейпциг» истекает в 2026 году.

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