Юлиан Нагельсман высказался о противостоянии с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман оценил итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперником немецкого клуба на этой стадии будет французский «ПСЖ».



«Идеальный групповой этап в нашем исполнении не был вознаграждён. У «ПСЖ» такая же ситуация – они не рады, что сыграют против нас. До матча ещё далеко, но парижане – сильный соперник, в составе которого выступает множество звёзд», — приводит слова Нагельсмана Kicker.



«Бавария» одержала шесть побед в группе С, по два раза обыграв «Интер», «Барселону» и чешскую «Викторию».



«ПСЖ» набрал 14 очков в группе H, уступив первое место «Бенфике» по дополнительным показателям. Кроме португальского клуба, соперниками «ПСЖ» в этой группе были «Ювентус» и «Маккаби» из Хайфы.