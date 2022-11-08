Аяз Гулиев: «Локомотив» точно не будет бороться за выживание в РПЛ
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Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев считает, что «Локомотиву» не грозит борьба за выживание в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. После 16 туров железнодорожники располагаются в зоне стыковых матчей (14-е место) с 13 очками.
«Думаю, у «Локомотива» всё будет хорошо. Они точно не будут бороться за выживание в РПЛ. «Химки»? Если продолжим играть так, как с «Оренбургом», то сто процентов выйдем из зоны выживания», — сказал Гулиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
«Химки» расположились на строчку ниже. У подмосковной команды 12 очков, от спасительной 12-й строчки химчан отделяет четыре очка. Худшей командой лиги является московское «Торпедо» (6).
25-летний Гулиев в 11 матчах нынешнего сезона отметился результативной передачей.
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