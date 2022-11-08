Абубакар: я могу делать то же, что и Салах. У меня нет возможности играть в большом клубе

Нападающий клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии Венсан Абубакар в очередной раз раскритиковал форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.



«Он меня не впечатляет. Я могу делать то же, что делает и он. У меня просто нет возможности играть в большом клубе. Я понимаю отношение людей, Салах — один из лучших бомбардиров в английской Премьер-лиге. Понятно, что когда ты говоришь о таком игроке, то люди будут отвечать тебе.



Но я сказал, что это было моё мнение, моя точка зрения. Мне плевать, если людям это не нравится», — приводит слова Абубакара Daily Mail.



Ранее Абубакар заявлял, что Салах играет ради личной статистики и не находится на одном уровне с Килианом Мбаппе.

Новость по теме Абубакар: Салах не особо меня впечатляет. Он не уровня Мбаппе

Когда Месси, Роналду и другие топы стоили дороже всего?