«Ливерпуль» выставил трёх футболистов на трансфер

Сразу три футболиста английского «Ливерпуля» были выставлены на продажу в преддверии зимнего трансферного окна. Речь идёт о защитнике Натаниеле Филлипсе, полузащитниках Наби Кейта и Алексе Окслейд-Чемберлене. Об этом сообщает Calciomercato.com.
25-летний Нат Филлипс — воспитанник «Болтона». Он перешёл в «Ливерпуль» в 2016 году, но с тех пор провёл за команду лишь 25 матчей, большую часть времени находясь в арендах. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
27-летний Наби Кейта был куплен «Ливерпулем» у «РБ Лейпциг» летом 2018 года за € 60 млн. В нынешнем сезоне полузащитник выходил на поле лишь на пять минут в матче Суперкубка с «Манчестер Сити», сейчас он восстанавливается после травмы.
29-летний Окслейд-Чемберлен перешёл в «Ливерпуль» из «Арсенала» летом 2017 года за € 38 млн. По ходу нынешнего сезона он вышел на поле на 15 минут в двух матчах английской Премьер-лиги.
У кого в АПЛ самый крупный контракт? Видеоролик:
- 8 ноября 2022
-
15:44
-
15:33
-
15:24
-
15:21
-
15:14
-
15:05
-
14:58
-
14:58
-
14:57
-
14:52
-
14:38
-
14:30
-
13:58
-
13:58
-
13:49
-
13:41
-
13:36
-
13:27
-
13:17
-
12:52
-
12:47
-
12:32
-
12:31
-
12:25
-
12:24
-
11:59
-
11:45
-
11:44
-
11:36
-
11:30
-
11:21
-
11:15
-
11:11
-
11:01
-
10:53