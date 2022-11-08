«Ливерпуль» выставил трёх футболистов на трансфер

Сразу три футболиста английского «Ливерпуля» были выставлены на продажу в преддверии зимнего трансферного окна. Речь идёт о защитнике Натаниеле Филлипсе, полузащитниках Наби Кейта и Алексе Окслейд-Чемберлене. Об этом сообщает Calciomercato.com.

25-летний Нат Филлипс — воспитанник «Болтона». Он перешёл в «Ливерпуль» в 2016 году, но с тех пор провёл за команду лишь 25 матчей, большую часть времени находясь в арендах. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

27-летний Наби Кейта был куплен «Ливерпулем» у «РБ Лейпциг» летом 2018 года за € 60 млн. В нынешнем сезоне полузащитник выходил на поле лишь на пять минут в матче Суперкубка с «Манчестер Сити», сейчас он восстанавливается после травмы.

29-летний Окслейд-Чемберлен перешёл в «Ливерпуль» из «Арсенала» летом 2017 года за € 38 млн. По ходу нынешнего сезона он вышел на поле на 15 минут в двух матчах английской Премьер-лиги.

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