В «Интер Майами» высказались о слухах про подписание Лионеля Месси

Директор «Интер Майами» Крис Хендерсон отреагировал на слухи, которые связывают его команду с подписанием нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Месси изменит любую команду мира. Я не хочу спекулировать и говорить о нем в нашей команде, но он меняет каждую лигу и каждую команду, за которую играет», — приводит слова Хендерсона Goal.

Ранее сообщалось, что 35-летний Месси не будет продлевать контракт с «ПСЖ» (до лета 2023 года) и продолжит свою карьеру в «Интер Майами». Позднее сообщалось, что переход Месси в клуб МЛС возможен лишь в том случае, если Аргентина выиграет чемпионат мира.

Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. До этого он всю карьеру провёл в «Барселоне». В нынешнем сезоне нападающий в 18 матчах забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.

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