Бородюк: мои планы по возобновлению карьеры озвучу чуть позже
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Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк рассказал, когда продолжит карьеру.
«Какие у меня планы по продолжению тренерской карьеры? Мои планы я вам озвучу чуть позже. Сейчас нет смысла что-то говорить. Когда будет какая-то конкретика, то скажу», — цитирует Бородюка Legalbet.
Напомним, именно под руководством Бородюка «Торпедо» добилось возвращения в элитный дивизион чемпионата России. «Торпедо» в 16 матчах набрало шесть очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Торпедо» — «Зенит» состоится 12 ноября на стадионе «Лужники» в Москве.
Перекличка фанатов «Торпедо» с футболистами второй команды
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